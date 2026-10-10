औरैया: वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर बन रहा खिलमिल पार्क, 4.75 करोड़ से हो रहा निर्माण, बच्चों-युवाओं में उत्साह

औरैया जिले में वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर कबाड़ व बेकार वस्तुओं से आकार ले रहा खिलमिल पार्क अब अंतिम चरण में है। करीब 4.75 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 50 बीघा में फैला यह पार्क युवाओं, बच्चों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। पार्क बनने को लेकर युवाओं में सेल्फी और रील बनाने के शौकीनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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पार्क को अत्याधुनिक रूप देने के लिए कारीगर दिन-रात काम में जुटे हैं। इसमें बच्चों के मनोरंजन से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। पालिकाध्यक्ष अनूप गुप्ता ने बताया कि खिलमिल पार्क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए लगातार प्रगति रिपोर्ट भी देखी जा रही है। ताकि जिले को जल्द ही मनोरंजन का एक बेहतर स्थान मिल सके।