औरैया: किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, दिल्ली कूच से रोकने पर भड़के भाकियू नेता, सीईसी के इस्तीफे की मांग

दिल्ली में 10 अक्तूबर को प्रस्तावित किसान प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। शनिवार को किसान यूनियन के देशव्यापी प्रदर्शन के क्रम में ककोर मुख्यालय में जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी की।

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भाकियू जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब सात बजे पुलिस उनके दिवियापुर रोड स्थित आवास पर पहुंच गई। घर के बाहर पुलिस तैनात कर उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जिले में संगठन के अन्य तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को भी अलग-अलग कस्बों में उनके घरों पर रोक गया।