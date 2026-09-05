औरैया: मूली के खेत में मिला युवक का खून से लथपथ शव, शरीर पर धारदार हथियारों के निशान

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औरैया जिले के अटसू कोतवाली क्षेत्र के हालेपुर गांव में 22 वर्षीय सुमित कुमार पाल का शव शनिवार सुबह एक मूली के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक बकरी खरीदने-बेचने का व्यापार करता था और शुक्रवार रात घर से निकला था। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के कई गंभीर निशान मिले हैं, और घटनास्थल से 40 मीटर दूर तक खून के धब्बे पाए गए हैं। ग्रामीणों में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की चर्चा जोरों पर है। सूचना मिलते ही एएसपी आलोक मिश्रा और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, और पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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