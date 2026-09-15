Auraiya News: सिटी में आज

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शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।

फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

टीकाकरण: अयाना सीएचसी में कैंसर से बचाव के लिए बच्चियां का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

शिविर: जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को लेकर शिविर सुबह 11 बजे से।

मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्म-कर्म : शहर के आवास विकास कॉलोनी में गणेश महोत्सव 10 बजे से।