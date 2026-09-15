Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 15 Sep 2026 01:34 AM IST
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धर्म-कर्म : शहर के आवास विकास कॉलोनी में गणेश महोत्सव 10 बजे से।
शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
टीकाकरण: अयाना सीएचसी में कैंसर से बचाव के लिए बच्चियां का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
शिविर: जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को लेकर शिविर सुबह 11 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
टीकाकरण: अयाना सीएचसी में कैंसर से बचाव के लिए बच्चियां का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
शिविर: जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को लेकर शिविर सुबह 11 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731