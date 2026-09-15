Auraiya News: बिजली कटौती से पेयजल संकट, चेयरमैन ने एसई को सौंपा ज्ञापन

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सोमवार को विद्युत अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए अध्यक्ष मोहम्मद अनवर ने बताया कि 11 सितंबर की रात 12 बजे से 12 सितंबर की रात 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। वर्तमान में भी नगर में बहुत कम बिजली मिल रही है। हर पांच से दस मिनट में ट्रिपिंग और आए दिन फॉल्ट होने से समस्या और गंभीर हो गई है। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होने से पानी की टंकियां समय से नहीं भर पा रही हैं।नगर पंचायत ने पेयजल आपूर्ति के लिए सुबह 5:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5:30 बजे का समय निर्धारित किया है लेकिन आपूर्ति शुरू होते ही बिजली कट जाने से ऊंचे मोहल्लों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।नगर पंचायत अध्यक्ष ने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति कराने के साथ बार-बार ट्रिपिंग, फॉल्ट और लो-वोल्टेज की समस्या दूर कराने की मांग की है। अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने उन्हें समुचित बिजली सप्लाई देने का आश्वासन दिया।