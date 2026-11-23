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तिगरी गंगा मेले में कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भीड़ बढ़ने के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। यातायात सुचारु कराने के लिए पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।

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