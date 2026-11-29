शनिवार को उमेश चंद तिवारी ने सुबह 10:10 बजे वीबी-जीरामजी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कौशल विकास, जिला उद्यान अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, युवा कल्याण और उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय का निरीक्षण किया।इस दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी समेत सात अधिकारी और इन विभागों के कार्यालयों में 42 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगा है। भविष्य में लापरवाही मिलने पर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है।