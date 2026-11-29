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पुलिस इलेवन की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 37 रन पर दो विकेट गिर गए। इसके बाद कप्तान सरुल चौहान ने 16 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। अमित बमडोली ने 26 गेंदों में छह चौके और एक छक्के के साथ 44 रन बनाए। अतुल चौधरी ने 34, चेतन ने 18 और विकास ने 11 रन का योगदान दिया।सुधीर पीटीआई ने 23 गेंदों में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 43 रन बनाए। करण यादव ने 10 और अभिषेक गिल ने नाबाद छह रन बनाए। चौधरी ग्रुप की ओर से मोनू सरदार ने तीन और मुनीपाल ने दो विकेट लिए।234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चौधरी ग्रुप की टीम से सुहैल ने 46 गेंदों में 11 चौके और पांच छक्कों की मदद से 90 रन बनाए। विशंभर राजपूत ने 28 गेंदों में 52 और रिंकू फायर ने 17 गेंदों में 35 रन बनाए। अभिषेक गिल ने चार ओवर में 46 रन देकर तीन विकेट लिए। कप्तान सरुल चौहान और चेतन ने भी एक-एक विकेट हासिल किया। पुलिस इलेवन के गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।