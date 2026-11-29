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अमरोहा में राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जोया में सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर और भगवत शरण इंटर कॉलेज, धनौरा में गांधी इंटर कॉलेज और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, गजरौला में ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, हसनपुर में श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज तथा गंगेश्वरी में ग्रामोदय इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। विज्ञापन

परीक्षा के दौरान कहीं अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। अब अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। चयनित विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश मिलेगा। संवाद अमरोहा में राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जोया में सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर और भगवत शरण इंटर कॉलेज, धनौरा में गांधी इंटर कॉलेज और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, गजरौला में ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, हसनपुर में श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज तथा गंगेश्वरी में ग्रामोदय इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया था।परीक्षा के दौरान कहीं अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। अब अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। चयनित विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश मिलेगा। संवाद

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अमरोहा। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा-2027 शनिवार को जिले के नौ केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। पंजीकृत 3426 अभ्यर्थियों में से 1925 ने परीक्षा दी, जबकि 1501 अनुपस्थित रहे। इस तरह करीब 56 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात रहे। डीआईओएस शतानंद शर्मा ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। नकलविहीन और निष्पक्ष परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया गया। अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण भी किया। जिले के छह विकास खंडों में परीक्षा शांतिपूर्ण रही।