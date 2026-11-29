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एसपी लखन सिंह यादव ने सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सिंह को नगर से नौगावां सादात और सीओ अवधभान सिंह भदौरिया को नौगावां सादात से नगर भेजा है। डॉ. प्रदीप कुमार सिंह को कार्यालय, साइबर क्राइम और यातायात की जिम्मेदारी भी दी गई है। अवधभान सिंह भदौरिया लाइन, जनशिकायत प्रकोष्ठ, यूपी-112, आरटीसी और भवन शाखा भी संभालेंगे।सीओ पंकज कुमार त्यागी को हसनपुर से धनौरा और मुख्यालय पर तैनात गजेंद्रपाल सिंह को हसनपुर का क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। गजेंद्रपाल सिंह अपराध शाखा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।अमरोहा नगर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सलीम अहमद को सैदनगली, कोट चौकी प्रभारी संजीव कुमार को रहरा और डिडौली से सुरेंद्र पाल सिंह को आदमपुर भेजा गया है। गजरौला से राजकुमार को डिडौली तथा जोगेंद्र सिंह और अनिल कुमार को अमरोहा नगर भेजा गया है। सैदनगली से अंसार अली को अमरोहा नगर और शिवकुमार को बछरायूं तैनात किया गया है। आदमपुर से रविंद्र कुमार गौतम को नौगावां सादात भेजा गया है।धनौरा, डिडौली, रजबपुर और हसनपुर की चौकियों पर तैनात अन्य दरोगाओं के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। पुलिस लाइन और अमरोहा नगर, रहरा, नौगावां सादात, गजरौला, हसनपुर, अमरोहा देहात व सैदनगली थानों में तैनात आठ सिपाहियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। एक महिला उपनिरीक्षक को मिशन शक्ति से रहरा थाने भेजा गया है।