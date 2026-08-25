{"_id":"6a8d98945fe0f707c406dc58","slug":"video-ganga-water-level-down-by-10-cm-at-tigri-gauge-reading-at-290-meters-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी में गंगा का जल स्तर दस सेमी कम, 290 मीटर पर गेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गजरौला में गंगा का जल स्तर दो दिन से लगातार कम हो रहा है। रविवार को जल स्तर दस सेमी कम होने के कारण गेज 290 मीटर पर दर्ज किया गया। हालांकि तिगरी में गंगा किनारे की झोंपड़ी अभी भी जल मग्न हैं। खेतों में बाढ़ का पानी भरा है। लोगों की समस्याएं बरकरार हैं। बीते शुक्रवार को तिगरी में गंगा का जल स्तर 201.10 मीटर पर पहुंच गया था। जो इस सीजन का सबसे अधिक था, लेकिन शनिवार से जल स्तर फिर नीचे आने लगा। शनिवार को दस सेमी कम होकर गेज 201 मीटर पर पहुंच गया। रविवार को भी बाढ़ खंड विभाग ने जल स्तर में दस सेमी की कमी दर्ज की। तिगरी में गेज 290 मीटर दर्ज किया। बिजनौर बैराज से 88907 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने के बावजूद गंगा का जल स्तर दस सेमी कम हुआ है। मगर बाढ़ से लोगों की मुसीबत कम नहीं हुईं। तिगरी में गंगा किनारे की झोंपड़ी, होटल, ढाबे, दुकान आदि जल मग्न हैं। खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ हैै। दारानगर, शीशाें वाली, मंदिर वाली, भुड्डी वाली आदि गांवों के लोगों को चारा लाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैै। निचले खेतों में बाढ़ का पानी भरा होने के कारण फसलें सड़ने और गलने लगी हैं। बाढ़ खंड विभाग के जेेई सुभाष चंद गहलौत का कहना है कि गंगा का जल स्तर दस सेमी कम हो गया हैै।

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