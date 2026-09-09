Amroha News: कुत्ते के हमले में घायल वृद्धा की दो माह बाद मौत

विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक करीब दो माह पहले रास्ते से गुजरते समय पागल कुत्ते ने गंगादेई पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। उन्हें सीएचसी रहरा में भर्ती कराया गया, जहां एंटी-रैबीज के इंजेक्शन लगाए गए। परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले अचानक उनमें रैबीज के लक्षण दिखाई देने लगे और सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएचसी रहरा के प्रभारी डॉ. मुदित गौतम ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी रैबीज से महिला की मौत का मामला फिलहाल उनकी जानकारी में नहीं है। संवाद