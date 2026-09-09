फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Market contractor's cheque to Gram Panchayat bounces; payment of lakhs stuck.

Amroha News: बाजार के ठेकेदार ने ग्राम पंचायत को दिया चेक बाउंस, लाखों की रकम अटकी

Wed, 09 Sep 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Market contractor's cheque to Gram Panchayat bounces; payment of lakhs stuck.
कैलसा। विकास खंड अमरोहा की ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अल्यारपुर में बाजार के ठेके की धनराशि का चेक बैंक से निरस्त हो गया है। जिसके चलते लाखों की रकम अटक गई है। इस मामले में बीडीओ से कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

ग्राम विकास अधिकारी ने बीडीओ को भेजे पत्र में कहा कि ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अल्यारपुर में बाजार की नीलामी प्रक्रिया कराई गई थी। जिसमें ग्राम निवासी धर्मेंद्र सैनी को बाजार का ठेका दिया गया। ठेके की कुल धनराशि 13 लाख 65 हजार 500 रुपये निर्धारित की गई और रकम तीन किस्तों में जमा किए जाने की शर्त रखी गई थी। बताया गया है कि नीलामी की शर्तों के अनुसार पहली किस्त एक सप्ताह के भीतर जमा की जानी थी, जबकि दूसरी किस्त तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद जमा होनी थी।
विज्ञापन

ठेकेदार की ओर से पहली किस्त के तौर पर 4.55 लाख रुपये का चेक 24 अप्रैल में पंचायत को उपलब्ध कराया गया, जिसे बैंक ने निरस्त कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चेक निरस्त होने के बाद पंचायत स्तर से ठेकेदार को कई बार रकम जमा करने के लिए अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद सात सितंबर तक पंचायत के खाते में कोई धनराशि जमा नहीं की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के आरोप है कि बार-बार जानकारी देने के बावजूद ठेकेदार ने न तो निरस्त चेक के स्थान पर भुगतान किया और न ही पंचायत के खाते में अन्य माध्यम से धनराशि जमा कराई। ग्राम विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराने की मांग की है।
बीडीओ नीरज गर्ग का कहना है मामले नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed