{"_id":"6a8d989c55bb0dd5be09362a","slug":"video-ganga-water-level-at-tigri-dropped-by-10-cm-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"दस सेमी कम हुआ तिगरी में गंगा का जल स्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर बैराज से 99406 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने के बावजूद गंगा का जल स्तर 201.10 मीटर से घटकर 201 मीटर हो गया। खादर व टापू में बसे गांवों के लोगों की समस्याएं बरकार हैं। खेतों में पानी भरा होने के कारण चारा लाने में दिक्कत सामनेे आ रही है। तिगरी में किनारे की झोंपड़ी, होटल, दुकान जल मग्न हैं। धार्मिक अनुष्ठान कराने वालों को खासी परेशानी सामनेे आ रही है।

... और पढ़ें