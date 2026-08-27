Amroha News: कार के पीछे दौड़ा तेंदुआ, बाइक सवारों के शोर पर गन्ने के खेत में भागा

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रविवार शाम करीब छह बजे तेंदुआ नजरपुर पट्टी बिजलीघर परिसर में घुस आया था। तेंदुए को देखते ही कर्मचारी भागकर कंट्रोल रूम में पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। एक कर्मचारी ने खिड़की से तेंदुए का वीडियो भी बना लिया था। करीब दस मिनट तक परिसर में घूमने के बाद तेंदुआ दीवार फांदकर गन्ने के खेतों की ओर चला गया था। इसके करीब दो घंटे बाद नन्हेड़ा गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर भी तेंदुआ दिखाई दिया। उसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों में और अधिक दहशत फैल गई। अब नजरपुर पट्टी के पास सड़क पर कार के पीछे तेंदुआ दौड़ने की घटना सामने आई है। बाइक सवार रोहित और दिवाकर ने तेंदुए को देखा तो शोर मचाया। लोगों की आवाज सुनकर तेंदुआ सड़क से हटकर गन्ने के खेत में चला गया। लगातार तेंदुए की गतिविधियां सामने आने के बाद एबजाबाद, मुनव्वरपुर, कोठी खिदमतपुर, पिलकसराय, नंगला, रायपुर, मऊ, खंडसाल, हाजरपुर, सिकंदरपुर, शाहपुर, पैगम्बरपुर, बुडेरना, पट्टी, आदमपुर, चक छावी, सुनपुरा, बीबड़ा कला, बीबड़ा खुर्द, जामनखास, मोहनपुर और कमालपुर समेत 20 से अधिक गांवों के ग्रामीण सतर्क हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों को सावधानी बरतने और अकेले खेतों की ओर न जाने की सलाह दी गई है।इन गांवों में भी तेंदुए की दहशतअमरोहा। जिले में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में तेंदुआ दिखाई देने या उसके पगचिह्न मिलने की पुष्टि हुई है। कुतुबपुर हमीदपुर, पीठखेड़ा, पेली चौहान, रमपुरा खादर, शाहबाजपुर, मुकारमपुर, सुल्तानपुर, बोरा-बोरी, जाजरू और दाऊदसराय में तेंदुआ देखा गया है। वहीं नौगांवा तगा, डिडौली, बुढ़नपुर, दीपपुर, मूंढा इम्मा और मऊ मय चक समेत अन्य गांवों में भी उसकी हलचल सामने आई है। वन विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं और कई जगह पिंजरे लगाए गए थे। इसके बावजूद तेंदुआ पकड़ में नहीं आया था।