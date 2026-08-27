Amroha News: लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजी शहर की फिजा

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जश्ने ईद-ए-मिलादुन्नबी को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल रहा। बच्चे नए कपड़े पहनकर हाथों में इस्लामी परचम लिए सड़कों पर नजर आए। मुस्लिम कमेटी के संयोजन में जामा मस्जिद चौराहे से जुलूस की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। तिलावत के बाद निकले जुलूस में बच्चे इस्लामी झंडे थामे चल रहे थे, जबकि वाहनों से नाते नबी के नजराने पेश किए जा रहे थे। जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।मुफ्ती तैय्यब कादरी नईमी की कयादत में मदरसा जामिया नूरिया अशरफूल उलूम के सफेद इस्लामी लिबास पहने तालिबेइल्म आकर्षण का केंद्र रहे। मुस्लिम कमेटी की गाड़ी में सवार जुबैर इब्ने सैफी समेत शायरों ने नात पेश की। कई स्थानों पर जुलूस का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। अलीजान मंजिल पर उवैस मुस्तफा रिजवी, बड़ा बाजार चौराहे पर अंजुमन रजाकाराने हुसैनी और कोट चौराहे पर अंजुमन तहफ्फुजे अजादारी ने स्वागत किया।श्री धार्मिक रामडोल कमेटी के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ तथा भाजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन अतुल कुमार जैन ने भी जुलूस का स्वागत किया। टाउनहाल में मौलाना तौहीद रजा ने मुल्क में अमन-चैन व कौम की सलामती के लिए दुआ कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।सदर विधायक महबूब अली, पूर्व एमएलसी परवेज अली, बसपा नेता नवैद अयाज, फरहान खान और कांग्रेस नेता डॉ. मेराज हुसैन समेत कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक लोग भी जुलूस में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार और प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस बल के साथ जुलूस में मौजूद रहे।