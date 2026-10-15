नेपाल भागने की खबरों के बीच श्रद्धा का वीडियो, 'मैंने शिवा को नहीं मारा'

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लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। पहले धमकी से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आया, फिर मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की खबर आई और अब देर रात श्रद्धा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्रद्धा ने शिवा की हत्या करने से इनकार किया है। साथ ही अपने नाम को नेताओं से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई है।



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