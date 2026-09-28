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VIDEO: कल से शुरू होगी ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच, सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक चलेगी प्रक्रिया

Mon, 28 Sep 2026 06:09 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 28 Sep 2026 06:09 PM IST
VIDEO: कल से शुरू होगी ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच, सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक चलेगी प्रक्रिया
अंबेडकरनगर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिले में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) मंगलवार से कलेक्ट्रेट स्थित वीवीपैट वेयरहाउस में शुरू होगी। प्रक्रिया रोजाना सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा प्रिया ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्स्ना बंधु समेत संबंधित अधिकारियों के साथ एफएलसी स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए।
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