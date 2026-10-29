{"_id":"6ae3226ea791a030ca0aef2f","slug":"video-abdakaranagara-navana-parata-oura-cakamaraga-sa-kabja-hatana-ka-kararavaii-naramanae-thhavasata-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर: नवीन परती और चकमार्ग से कब्जा हटाने की कार्रवाई, निर्माण ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंबेडकरनगर: नवीन परती और चकमार्ग से कब्जा हटाने की कार्रवाई, निर्माण ध्वस्त
अंबेडकरनगर: सम्मनपुर के लालपुर गांव में बृहस्पतिवार को नवीन परती और चकमार्ग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई की। बृहस्पतिवार को तहसीलदार दिव्या भारती और नायब तहसीलदार अंबरीश सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने राम सिधार और रामभेज के कब्जे वाली जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त कराया। गांव में गाटा संख्या 105 नवीन परती की भूमि पर राम सिधार का कब्जा था। इस दौरान पुलिस बल के साथ राजस्वकर्मी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।