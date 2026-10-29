अंबेडकरनगर: नवीन परती और चकमार्ग से कब्जा हटाने की कार्रवाई, निर्माण ध्वस्त

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अंबेडकरनगर: सम्मनपुर के लालपुर गांव में बृहस्पतिवार को नवीन परती और चकमार्ग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई की। बृहस्पतिवार को तहसीलदार दिव्या भारती और नायब तहसीलदार अंबरीश सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने राम सिधार और रामभेज के कब्जे वाली जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त कराया। गांव में गाटा संख्या 105 नवीन परती की भूमि पर राम सिधार का कब्जा था। इस दौरान पुलिस बल के साथ राजस्वकर्मी मौजूद रहे।

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