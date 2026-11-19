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अंबेडकरनगर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को विधानसभा अकबरपुर के सिकंदरपुर लारपुर स्थित गयादीन बालिका इंटर कॉलेज के पास शोषित वंचित जागरूकता अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जिले में किसी गरीब की समस्या तहसील, ब्लॉक या जिला स्तर पर नहीं सुनी जा रही है तो वह सीधे उनसे संपर्क करे। संबंधित अधिकारी से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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