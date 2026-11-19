लव मैरिज के बाद सुल्तानपुर में बना लिया था ठिकाना

गाजीपुर जिले के बहरियाबाद का रहने वाला वाहिद अंसारी काफी समय पहले अपना गृह जिला छोड़कर सुल्तानपुर में बस गया था। पुलिस के मुताबिक, उसने वहां प्रेम विवाह किया था और सुल्तानपुर को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इसी दौरान वह पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा।



दूसरी ओर, बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह से जुड़े अंतरराज्यीय असलहा तस्करी नेटवर्क की जांच में एसटीएफ और कैंट पुलिस अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें पीएसी का एक जवान भी शामिल है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जांच एजेंसियां बिट्टू इंदौरी और वाहिद से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही हैं।

मस्कट से लौटकर अपराध की राह पर चला वाहिद

बहरियाबाद का रहने वाला वाहिद अंसारी करीब बारह साल पहले मस्कट से गांव लौटा था। मस्कट में करीब ढाई साल तक सिलाई का काम करने वाला वाहिद जब गांव लौटा तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। 2014-15 के आसपास गांव लौटने के बाद वह पुराने साथियों के संपर्क में आया और लूट-छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल हो गया।



पलहना में मोबाइल की दुकान में लूट के मामले में उसका नाम सामने आया। इसके बाद सादात में मिठाई कारोबारी हरिवंश यादव की हत्या में भी उसकी भूमिका सामने आई। अपराध बढ़ने के साथ पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को उसकी हिस्ट्रीशीट खोल दी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसे छह बार गिरफ्तार किया गया और चार बार जेल भेजा गया। वह दो बार बलिया जेल में भी रहा। वर्ष 2026 में आजमगढ़ के जहानागंज में मुठभेड़ के दौरान अवैध हथियार और लूट के गहनों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

परिवार से टूटा नाता, मां को गलत संगत का मलाल

वाहिद की मौत की खबर मिलने पर परिवार को पुलिस के जरिए जानकारी हुई। मां खुर्शिदा बेगम के मुताबिक, बचपन में वाहिद का व्यवहार अच्छा था। उसने हाईस्कूल तक पढ़ाई की थी और रोजी-रोटी के लिए मस्कट गया था। वहां से लौटने के बाद गलत संगत ने उसकी जिंदगी बदल दी। बड़े भाई इकबाल अहमद ने बताया कि वाहिद पिछले सात-आठ वर्षों से घर से दूर था और परिवार के किसी सदस्य से उसका संपर्क नहीं था।



वर्ष 2022 में उसने सुल्तानपुर निवासी अजरा बानो से शादी की थी। उसकी दो बेटियां आयजा (तीन वर्ष) और अमीरा (डेढ़ वर्ष) हैं। परिवार के मुताबिक, पत्नी और बच्चों से भी पिछले साढ़े चार से पांच वर्षों से संपर्क नहीं था। करीब डेढ़ वर्ष पहले पुलिस ने उसके हिस्से के कमरे को कुर्क कर सील कर दिया था। बुधवार सुबह पुलिस ने घर पहुंचकर उसकी मौत की सूचना दी, जिसके बाद पिता और भाई अंबेडकरनगर रवाना हुए।

बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली, फिर भी मोर्चे पर डटी रहीं एसपी

शिवबाबा बैरियर पर बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अभियान की कमान संभाले रखी। बदमाशों की घेराबंदी से लेकर जवाबी कार्रवाई तक वह मौके पर मौजूद रहीं। इस दौरान एक गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगी, लेकिन उन्होंने अभियान की निगरानी जारी रखी। बुधवार देर रात बदमाशों की मौजूदगी की सूचना पर अकबरपुर-अयोध्या हाईवे पर एसओजी समेत पुलिस की कई टीमों ने घेराबंदी की थी।



चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वाहिद अंसारी मारा गया। करीब दो घंटे चले अभियान में घायल हुए पुलिसकर्मियों के उपचार और उनकी स्थिति की जानकारी भी एसपी लेती रहीं। रातभर अभियान में सक्रिय रहने के बाद बुधवार सुबह एसपी ने जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के निर्देश दिए।



