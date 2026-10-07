वोट चोरी के आरोप में आठ अक्तूबर को कांग्रेस निकालेगी मशाल जुलूस

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पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे तक निकलेगा जुलूस, गंगापार-जमुनापार और महानगर के कार्यकर्ता होंगे शामिल वोट चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस की ओर से बृहस्पतिवार को शाम छह बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बुधवार को चौक स्थित पार्टी कार्यालय के सभागार में हुई प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि जुलूस पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर सुभाष चौराहे तक जाएगा। इसमें गंगापार, जमुनापार और महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

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