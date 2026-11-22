त्योहारों के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राहत दी है। बिहार, मुंबई और दिल्ली रूट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें 21 से 27 नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर एक-एक फेरा लगाएंगी। इनके संचालन से प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी।

रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर से हडपसर जाने वाली गाड़ी संख्या 05213 विशेष ट्रेन 22 नवंबर को दोपहर 3:50 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05214 हडपसर-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 23 नवंबर को रात 8:40 बजे छिवकी आएगी। इसी तरह रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली गाड़ी संख्या 05563 विशेष ट्रेन 22 नवंबर को सुबह 7:55 बजे छिवकी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05564 ट्रेन 24 नवंबर को दोपहर 3:20 बजे छिवकी आएगी।

विज्ञापन

दिल्ली रूट के यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली गाड़ी संख्या 05211 विशेष ट्रेन 22 नवंबर को रात 10:55 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05212 ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 5:20 बजे जंक्शन आएगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली गाड़ी संख्या 05217 विशेष ट्रेन 23 नवंबर को रात 9:05 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05218 ट्रेन 25 नवंबर को दोपहर 2:10 बजे छिवकी आएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, छपरा से उधना जाने वाली गाड़ी संख्या 05115 विशेष ट्रेन 24 नवंबर को सुबह 6:50 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05116 ट्रेन 26 नवंबर को सुबह 8:10 बजे छिवकी आएगी। छपरा से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली गाड़ी संख्या 05185 विशेष ट्रेन 25 नवंबर को शाम 5:15 बजे सूबेदारगंज स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05186 ट्रेन 27 नवंबर को शाम 4:50 बजे सूबेदारगंज स्टेशन पर ठहराव लेगी।