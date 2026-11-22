एसडीओ ने खारिज कर दिया था वाद



तहसीलदार ने 5 नवंबर 2024 को भाइयों के नाम दर्ज करने का पूर्व आदेश निरस्त कर प्रतिवादी को मृतक का बेटा माना। एसडीओ ने 10 अप्रैल 2026 को अपील खारिज कर आदेश बरकरार रखा। इसके बाद अपर आयुक्त ने 22 अक्तूबर 2026 को पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याची का कहना था कि प्रतिवादी का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं है और राजस्व अधिकारियों ने नामांतरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार से जुड़े जटिल विवाद का निर्णय कर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि धारा 33 में वास्तविक या भौतिक कब्जे की अनिवार्यता नहीं है। उत्तराधिकार कानून के संचालन से मिलता है और इसके साथ कानूनी कब्जा भी प्राप्त होता है। यदि कई वैध उत्तराधिकारी हैं और उनमें से केवल एक जमीन पर खेती कर रहा है तो दूसरे उत्तराधिकारियों का अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। हालांकि, स्पष्ट किया कि याची सक्षम राजस्व या सिविल न्यायालय में नियमित वाद दाखिल कर सकता है।