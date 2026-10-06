किशोर की हत्या कर शव गंगा के किनारे फेंका

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झूंसी में गंगा के किनारे 17 वर्षीय किशोर शांतनु दुबे पुत्र दीपक दुबे की हत्या कर शव को मनसेता नाले के पास झाड़ियों में फेंका गया। कल रात से झूंसी कोहना बस्ती निवासी शांतनु दुबे था गायब, टी शर्ट से किशोर की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी।

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