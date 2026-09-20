प्रोटेस्ट कैंसर की राष्ट्रीय कार्यशाला में जुटे जाने माने विशेषज्ञ*

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मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट कैंसर को लेकर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट कैंसर के कारण और और इससे बचाव के साथ उपचार की विधियों पर चर्चा की। चिकित्सकों ने बताया कि यह रोग पहले की अपेक्षा तेजी से फैल रहा है। समय से उपचार कराने पर कोई खतरा नहीं है। लापरवाही करने पर सर्जरी करने से भी निजात नहीं मिल सकती है। इसलिए समय से इसका उपचार जरूरी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से आपरेशन करके बताया गया। देश भर के यूरोलॉजी के चिकित्सकों ने इसमें हिस्सा लिया और सत्र को संबोधित करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया।

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