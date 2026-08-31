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Relatives of the injured arrived at SRN Hospital following the firecracker factory explosion; they stated that no ambulance was available and they had to transport the injured in a 'Chhota Hathi' (mini-truck).
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पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद एसआरएन पहुंचे घायलों के परिजन, बोले- नहीं मिली एंबुलेंस, छोटा हाथी से ले आए घायलों को
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