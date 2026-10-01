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हलाल प्रमाणन प्रणाली के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, जमकर की गई नारेबाजी
हलाल नियंत्रण मंच के बैनर तले बृहस्पतिवार को सिविल लाइंस स्थित हनुमत मंदिर के बाहर समाज के प्रबुद्धजनों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हलाल प्रमाणन प्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए लोगों ने हनुमत निकेतन से सुभाष चौराहे तक पदयात्रा निकाली।
यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपील की कि वे हलाल लोगो वाले किसी भी उत्पाद को न खरीदें। प्रदर्शनकारियों का यह बहिष्कार केवल मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह प्रतिदिन उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों का भी पूरी तरह बहिष्कार करने की मांग कर रहे थे। वक्ताओं का कहना था कि हलाल प्रमाणन के नाम पर वसूली जाने वाली मोटी रकम देश की अर्थव्यवस्था के समांतर एक अलग व्यवस्था खड़ी कर धार्मिक कानून थोपने जैसा है। उ
इस विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा में आशुतोष श्रीवास्तव, महेश सिंह, मनीष श्रीवास्तव, सुरेश शुक्ला, अमित सिंह, शुभम कुशवाहा, लवलेश बजरंगी, श्याम जी, शिवम द्विवेदी, विजय पांडे और शिवदत्त मिश्र आदि की मौजूदगी रही।
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