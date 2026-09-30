फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Sub-Inspector Recruitment 2025: Allahabad High Court stays distribution of appointment letters

यूपी दरोगा भर्ती-2025: नियुक्ति पत्र वितरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नौ अक्तूबर को होगी अंतिम सुनवाई

Thu, 01 Oct 2026 06:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 06:56 PM IST
सार

यूपी पुलिस की 2025 दरोगा भर्ती में आंसर-की को लेकर विवाद गहरा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट में 14 और 15 तारीख को चार शिफ्टों में हुई परीक्षा के कई सवालों के बदले गए उत्तरों को चुनौती दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन
Sub-Inspector Recruitment 2025: Allahabad High Court stays distribution of appointment letters
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशमन अधिकारी, विशेष सुरक्षा बल और महिला उप निरीक्षक समेत विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी की शुद्धता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने श्याम सुंदर व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई अब नौ अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संजय यादव ने बताया कि 2025 की दरोगा भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट कराकर अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया गया था। शासन द्वारा जारी कोरिजेंडम के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाने प्रस्तावित थे। हालांकि, लिखित परीक्षा के बाद जब प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, तब अभ्यर्थियों से बिना कोई आपत्ति मांगे ही फाइनल आंसर-की में उत्तर के विकल्पों को बदल दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार जो उत्तर सही थे, उन्हें चयन समिति ने बदल दिया।
विज्ञापन


यह परीक्षा कुल चार शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें 14 और 15 तारीख की दोनों शिफ्टों के कई प्रश्नों के उत्तर पर विवाद बना हुआ है। अदालत में इस मामले पर बहस चल रही थी, जहां सरकार की ओर से पक्ष रखे जाने के लिए अधिकारियों को उपस्थित होना था, लेकिन उनके उपस्थित न होने के कारण हाईकोर्ट ने प्रश्नों के विवाद का समाधान होने तक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। अब इस मामले की अगली अंतिम सुनवाई शुक्रवार नौ अक्तूबर को होनी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed