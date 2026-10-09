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प्रयागराज - महाकुंभ जैसी ही रहेगी माघ मेला की तैयारी, डीआरएम लखनऊ ने किया दौरा

विनीश कुमार

Updated Fri, 09 Oct 2026 07:58 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 07:58 PM IST







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आगामी माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए रेलवे प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी क्रम में लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। ... और पढ़ें

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