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यातायात माह नवंबर के 21वें दिन शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। गीत, नृत्य और स्लोगन के माध्यम से कलाकारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें यातायात नियमों के प्रति सचेत रहने और उसका हर हाल में पालन करने का आग्रह किया।

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