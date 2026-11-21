एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान झूंसी में चल रहे 28वें राष्ट्रीय एवं चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन शुक्रवार को सुपर एडवांस प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री सुरेश जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को सुरक्षित, सस्ता और अत्यधिक प्रभावी है। इसे आयुष के अंतर्गत शामिल कर व्यापक मान्यता देने की जरूरत है। यह उपचार पद्धति आम लोगों के लिए किफायती विकल्प साबित हो सकती है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को इसकी मान्यता की दिशा में गंभीरता से प्रयास तेज करने चाहिए।

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एक्यूप्रेशर विशेषज्ञों के अनुसार, इस चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक शोध, प्रशिक्षण और व्यवस्थित संस्थागत ढांचे के माध्यम से और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को इसके अध्ययन, शोध और प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। इस दौरान देशभर में एक्यूप्रेशर पद्धति के प्रचार-प्रसार, उपचार और प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। साथ ही, किडनी और मेरुदंड से जुड़ी जटिल बीमारियों के उपचार पर विशेषज्ञों ने शोध पत्रों और अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा की।सम्मेलन में इस वर्ष का माता प्रसाद खेमका सम्मान दिल्ली के अखिलेश सिंह, बीपी शुक्ला सम्मान अमित केसरवानी और केसी गोयल सम्मान एनके गुप्ता को दिया गया। प्रयागराज के चिकित्सक डॉ. अन्जेन्य शुक्ला को अति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली से पहुंचे राष्ट्रीय समन्वयक एसके गोयल को उपचार पद्धति के प्रचार-प्रसार तथा मनमोहन कूल को प्रवर समिति के सदस्य के रूप में विशिष्ट सम्मान दिया गया।उपचार, प्रशिक्षण और एक्यूप्रेशर पद्धति के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान के लिए विशाल जायसवाल, सुनील मिश्रा, अभय त्रिपाठी, हनुमान मिश्रा, वीना मेहर और एमवी रविन्द्रा को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे विशेषज्ञों को उनके विशिष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी सम्मानित किया गया। सुपर एडवांस प्रशिक्षण के पहले सत्र में प्रभात वर्मा ने किडनी से संबंधित जटिल बीमारियों का विश्लेषण करते हुए संस्थान में किए गए उपचार के प्रकरणों के आधार पर अपने अनुभव साझा किए। दूसरे सत्र में राम कुमार शर्मा और संस्थान के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने मेरुदंड (स्पाइन) से संबंधित जटिल समस्याओं पर चर्चा की। कार्यशाला में एके द्विवेदी, रामकुमार शर्मा, प्रभात वर्मा, विशाल जायसवाल, राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे।