उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 342 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 85.50 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी छत्तीसगढ़ के रायपुर से पिकअप में गांजे की खेप लेकर प्रयागराज आ रहा था। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए गांजे को प्लास्टिक के खाली कैरेट के नीचे छिपा रखा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार यादव पुत्र विजय शंकर यादव, निवासी ग्राम पूरे कान्ता, थाना हंडिया, प्रयागराज के रूप में हुई है। उसके पास से 342 किलोग्राम गांजे के अलावा महिंद्रा पिकअप बोलेरो और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसटीएफ ने 20 नवंबर 2026 की रात 9:45 बजे चित्रकूट जाने वाली सड़क पर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई की।

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पुलिस के अनुसार तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य रायपुर (छत्तीसगढ़) से पिकअप में गांजा लादकर प्रयागराज आ रहे थे। उप निरीक्षक विनय तिवारी, मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार सिंह, संतोष कुमार, किशन चंद्र और आरक्षी चालक अखंड प्रताप पांडेय की टीम ने एसीपी बारा वेद व्यास मिश्रा के साथ शंकरगढ़ क्षेत्र में वाहन की तलाशी ली। पिकअप में रखे खाली प्लास्टिक कैरेट के नीचे बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। इसके बाद चालक रमेश कुमार यादव को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

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