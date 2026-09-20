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प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे पेंशनर, 31 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को मिले पुरानी पेंशन का लाभ

विनोद सिंह

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:38 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:38 PM IST







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प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे पेंशनर, 31 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को मिले पुरानी पेंशन का लाभ।

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