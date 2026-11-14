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जयंती पर याद किए गए पंडित नेहरू, आनंद भवन में जुटे कांग्रेसी

विनोद सिंह

Updated Sat, 14 Nov 2026 06:13 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 06:13 PM IST







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आनंद भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर पंडित नेहरू को यादव किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के लिए उनके योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

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