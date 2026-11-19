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इंदिरा मैराथन में प्रयागराज की नीतू सिंह ने तोड़ा 41 वर्ष का रिकार्ड

विनोद सिंह

Updated Thu, 19 Nov 2026 02:45 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 02:45 PM IST







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इंदिरा मैराथन की प्रथम विजेता महिला वर्ग की नीतू हैं। यह लखनऊ में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल हैं। पिछले 10 वर्षों से यह प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस मेडल को पाने के बाद अब वह हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन जाएंगी। ... और पढ़ें

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