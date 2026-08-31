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असमतल के छोटा बाघा क्षेत्र में कई कब्रिस्तानों की पिछली दीवार तक पहुंच गंगा नदी में आई बाढ़ का पानी है

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 05:54 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 05:54 PM IST







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प्रयागराज के छोटा बघाड़ा क्षेत्र में कई घरों की पिछली दीवार तक पहुंचा गंगा नदी में आई बाढ़ का पानी - बाढ़ के चलते स्थानीय लोगों की बढ़ी चिंता, सामानों को घर के ऊपरी हिस्से में शिफ्ट करने की कर रहे तैयारी - लोगों ने कहा कि घरों में पानी भर जाने पर कुछ दिनों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है जीवन ... और पढ़ें

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