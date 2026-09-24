{"_id":"6ab53571f886124ff901e38d","slug":"video-candidates-who-failed-the-tet-have-demanded-a-reconsideration-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"टीईटी में असफल अभ्यर्थियों ने की पुन: विचार करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन प्रयागराज । उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीईटी में असफल अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। चयन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने उप सचिव संजय सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इनका कहना है कि यूपी-टीईटी-2026 के जारी परिणाम में नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खत्म करते हुए ओएमआर में मानवीय त्रुटि के कारण तमाम अभ्यर्थी असफल हो गए हैं। नार्मलाइजेशन के कारण कट-ऑफ से 10-20 अंक ऊपर प्राप्त किए अभ्यर्थी भी असफल हो गए। ऐसे में इस प्रक्रिया से पीड़ित अभ्यर्थियों को पास करना चाहिए।

... और पढ़ें