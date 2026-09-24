फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Candidates who failed the TET have demanded a reconsideration.

टीईटी में असफल अभ्यर्थियों ने की पुन: विचार करने की मांग

Thu, 24 Sep 2026 08:06 PM IST
विनीश कुमार
Vineesh Kumar विनीश कुमार
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:06 PM IST
Candidates who failed the TET have demanded a reconsideration.
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन प्रयागराज । उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीईटी में असफल अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। चयन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने उप सचिव संजय सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इनका कहना है कि यूपी-टीईटी-2026 के जारी परिणाम में नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खत्म करते हुए ओएमआर में मानवीय त्रुटि के कारण तमाम अभ्यर्थी असफल हो गए हैं। नार्मलाइजेशन के कारण कट-ऑफ से 10-20 अंक ऊपर प्राप्त किए अभ्यर्थी भी असफल हो गए। ऐसे में इस प्रक्रिया से पीड़ित अभ्यर्थियों को पास करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शाहजहांपुर: पुवायां में भाकियू-हिंदू संगठन के लोगों में विवाद, थाने के गेट पर धरना

Dispute among members of the BKU-Hindu organization in Puwayan
Shahjahanpur
24 Sep 2026

हमीरपुर में आशीष शर्मा के आरोपों पर अजय शर्मा का पलटवार, बोले- तथ्य हैं तो अदालत में हलफनामा दें

hamirpur ajay sharma reply ashish sharma allegations affidavit
Hamirpur (Himachal)
24 Sep 2026

औरैया: शादी के महज पांच महीने बाद फंदे पर झूली नवविवाहिता

Auraiya Newlywed woman found hanging just five months after marriage
Auraiya
24 Sep 2026

लखनऊ में हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम बनी विजेता

लखनऊ में हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम बनी विजेता
Lucknow
24 Sep 2026

अमर उजाला डिजिटल पर खबर चलने का असर, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बंद रास्ता खोला गया; यातायात सामान्य

अमर उजाला डिजिटल पर खबर चलने का असर, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बंद रास्ता खोला गया; यातायात सामान्य
Lucknow
24 Sep 2026
विज्ञापन

अखिलेश का पीडीए रथ पहुंचा रायबरेली, पोस्टर वार से मचा सियासी घमासान

अखिलेश का पीडीए रथ पहुंचा रायबरेली, पोस्टर वार से मचा सियासी घमासान
Uttar Pradesh
24 Sep 2026

करनाल में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 60 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

District-level yoga competition held in Karnal; 60 participants to showcase their talent.
Karnal
24 Sep 2026
विज्ञापन

पठानकोट में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी

Sanitation workers' protest continues in Pathankot.
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

कांगड़ा: धर्मशाला में सुधीर शर्मा के समर्थन में भाजपा का पलटवार, कांग्रेस नेताओं पर बयानबाजी का लगाया आरोप

sudhir sharma dharamshala bjp congress statement central university tanda medical-college
Dharamshala
24 Sep 2026

रायबरेली जाते समय मोहनलालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का किया स्वागत

रायबरेली जाते समय मोहनलालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का किया स्वागत
Lucknow
24 Sep 2026

गमाडा केस : मंत्री हरदीप मुंडियां के भांजे के घर ED की रेड, 26 ठिकानों पर छापेमारी

गमाडा केस : मंत्री हरदीप मुंडियां के भांजे के घर ED की रेड, 26 ठिकानों पर छापेमारी
Chandigarh-Haryana
24 Sep 2026

Bikaner: सेवा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे CM भजनलाल, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में की शिरकत

Bikaner: सेवा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे CM भजनलाल, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में की शिरकत
Rajasthan
24 Sep 2026

करनाल में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 60 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

District-level yoga competition held in Karnal; 60 participants to showcase their talent.
Karnal
24 Sep 2026

VIDEO: सड़क किनारे कार्यकर्ताओं की लगी लाइनें, अखिलेश के रथ का कर रहे इंतजार

VIDEO: सड़क किनारे कार्यकर्ताओं की लगी लाइनें, अखिलेश के रथ का कर रहे इंतजार
Raebareli
24 Sep 2026

भाजपा की नई टीम में यूपी का दबदबा, कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा की नई टीम में यूपी का दबदबा, कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Uttar Pradesh
24 Sep 2026

मोहाली में गमाडा दफ्तर के बाहर आप का जबरदस्त हंगामा, इमारत पर पथराव

AAP creates massive uproar outside GMADA office in Mohali; building pelted with stones.
Mohali
24 Sep 2026

कानपुर: दवा कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, बेटे सुब्रत ने कराई पिता की हत्या

Kanpur Murder of medicine trader solved son Subrat orchestrated his fathers killing
Kanpur
24 Sep 2026

हापुड़ पहुंचे राज्यपाल वीके सिंह, स्वर्गीय लज्जा रानी गर्ग के परिजनों से की मुलाकात

VK Singh visited residence of late Lajja Rani Garg in Hapur and met with her family members
Hapur
24 Sep 2026

फरीदकोट में कोटकपूरा रोड पर अस्थायी रास्ता धंसा, यातायात बंद

Temporary road collapses on Kotkapura Road in Faridkot; traffic halted.
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

कानपुर: कल्याणपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, 15 मिनट बिना सुरक्षा खड़ा रहा कातिल बेटा

Kanpur Major lapse by Kalyanpur police son accused of murder left unguarded for 15 minutes
Kanpur
24 Sep 2026

कुल्लू दशहरा 2026 की तैयारियों पर मंथन, अटल सदन में शुरू हुई महत्वपूर्ण बैठक; यातायात से सुरक्षा तक तय होंगी व्यवस्थाएं

kullu dussehra 2026 preparations meeting traffic security arrangements
Kullu
24 Sep 2026

मतदाता सूची में बदलाव पर महबूबा का हमला, भाजपा पर साधा निशाना

मतदाता सूची में बदलाव पर महबूबा का हमला, भाजपा पर साधा निशाना
Jammu
24 Sep 2026

झांसी में आयुर्वेद कॉलेज के छात्र-इंटर्न का प्रदर्शन

Protest by Ayurveda college student-interns in Jhansi
Jhansi
24 Sep 2026

फरीदाबाद: आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Faridabad: Azad Samaj Party and Bhim Army protest against the BJP government.
Faridabad
24 Sep 2026

फरीदाबाद: स्कूल में स्मार्ट पहचान पत्र और बायोमीट्रिक प्रणाली शुरू

Faridabad Smart ID cards and biometric system introduced in school
Faridabad
24 Sep 2026

फरीदाबाद: पुलिस पर पथराव, पीड़ित पक्ष को बचाया

Faridabad Police pelted with stones victims rescued
Faridabad
24 Sep 2026

फरीदाबाद: बीके नागरिक अस्पताल में भीड़ और धक्का-मुक्की, उमस भरी गर्मी से परेशान

Crowd of patients at Faridabad hospital and distressed by sultry heat
Faridabad
24 Sep 2026

फरीदाबाद में जानलेवा हमला: सेल्समैन को सरिया से पीटा, अस्पताल में भर्ती

Deadly attack in Faridabad Salesman beaten with an iron rod hospitalized
Faridabad
24 Sep 2026

फरीदाबाद: फोन पर बात करते हुए छत से गिरा 22 साल का युवक, मौत

Faridabad 22-year-old man falls from roof while talking on phone dies
Faridabad
24 Sep 2026

बहन से छेड़छाड़ का आरोप, दोस्त ने रची हत्या की साजिश; शराब पिलाकर दीपक के सिर पर मारी बीयर की बोतल

Accused of molesting a sister, a friend hatched a murder plot; after plying Deepak with alcohol, he struck him on the head with a beer bottle.
Hisar
24 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed