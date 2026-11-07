हनुमान शोभायात्रा में शामिल हुए ‘हनुमान अंश’ के कलाकार

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प्रयाग उत्थान समिति की ओर से शनिवार को पथरचट्टी रामलीला मैदान से फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकार शोभिनव सत्या और अन्य कलाकारों के साथ हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष डॉ. उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। यात्रा हनुमत निकेतन मंदिर सिविल लाइन पर संपन्न हुई। यात्रा में हनुमानजी की झांकी, डीजे बैंड और ध्वज पताका आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान गणेश, शंकर भगवान, माता दुर्गा और भगवान विष्णु की झांकियां भी रहीं।

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