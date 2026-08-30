प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय से 7 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथन रेस्क्यू

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प्रयागराज के नैनी स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय के ब्लॉक-सी से करीब 7 फीट लंबे इंडियन रॉक पाइथन (अजगर) का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में अजगर दिखाई देने के बाद इसकी सूचना मिलने पर उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। हरीयाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध प्रो. एनबी सिंह ने बताया कि अब तक वह एक हजार से अधिक सांपों और करीब 50 अजगरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर चुके हैं।

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