श्री गणेश महोत्सव-राधा अष्टमी पर अलीगढ़ के टीकाराम मंदिर में भजन संध्या, पवन बृजवासी के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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श्री गणेश संस्कार सामाजिक संस्था ने रविवार को अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट स्थित टीकाराम मंदिर में "एक शाम भक्तों के नाम—रंगारंग भजन संध्या" का आयोजन किया। यह आयोजन श्री गणेश महोत्सव और राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक पवन बृजवासी ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। मंदिर परिसर भगवान के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मनोहारी झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान इंजीनियर गिर्राज किशोर गुप्ता थे। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष योगेश महाजन ने कहा कि भजन-कीर्तन मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उन्होंने प्रसाद की विशेष व्यवस्था की भी जानकारी दी। इस अवसर पर योगेश महाजन, प्रमोद सेनानी, विजय महाजन, विशाल महाजन सहित कई पदाधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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