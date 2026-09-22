अलीगढ़: विवादित टिप्पणी मामले में सचिन राघव के भाई सुंदर ने थाने में दी गिरफ्तारी, रिपोर्ट में 13 लोग नामजद

वाल्मीकि समाज पर विवादित टिप्पणी के मामले में क्षत्रिय करणी सेना नेता सचिन राघव के भाई सुंदर राघव को बन्नादेवी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश और प्रयास किए जा रहे थे। सोमवार को सुंदर राघव खुद पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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वाल्मीकि समाज की ओर से सुंदर राघव समेत 13 लोगों के खिलाफ बन्नादेवी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रविवार को समाज की ओर से पंचायत कर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ाया। एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार, सुंदर राघव से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में नामजद बाकी 12 आरोपियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।सचिन राघव पर हुए हमले की जांच भी पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि हमले के मामले में सामने आए लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।