अलीगढ़: सचिन राघव से मारपीट का मामला फिर गरमाया, सूरजपाल अम्मू ने किया बड़ी महापंचायत करने का ऐलान

अलीगढ़ में हाल ही में संपन्न हुई सवर्ण महापंचायत के दौरान एक टिप्पणी को लेकर क्षत्रिय करणी सेना के युवा जिलाध्यक्ष सचिन राघव और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद करणी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सूरजपाल अम्मू खुलकर सचिन राघव के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने अलीगढ़ में जल्द ही एक बड़ी महापंचायत करने की घोषणा की है।

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मामले को लेकर जारी किए गए एक वीडियो में सूरजपाल अम्मू ने प्रशासन और विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। सूरजपाल अम्मू ने सचिन राघव के साथ हुई मारपीट को बेहद निंदनीय बताया और कहा कि मुख्य विषय यह नहीं है कि वह किसके साथ हैं, बल्कि यह है कि भीम आर्मी के लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ ने खुद मारा-पीटा, नारे लगवाए और इसके बाद सचिन राघव व उनके परिवार के 14 लोगों के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया गया। अम्मू ने चेतावनी दी कि कोई भी सचिन राघव को अकेला या कमजोर न समझे, उनके साथ पूरा सर्व समाज खड़ा है।उन्होंने अलीगढ़ पुलिस से मामले को न उलझाने की अपील की और कहा कि यदि न्याय नहीं मिला, तो करणी सेना के पास पूरे प्रदेश को जाम करने की ताकत है। सूरजपाल अम्मू ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वे जल्द ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन के रुख और आगामी चर्चा के बाद अलीगढ़ में होने वाली इस महापंचायत की निश्चित तारीख और रूपरेखा की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।