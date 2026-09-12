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समलैंगिक एप पर दोस्ती का झांसा, उसके बाद ब्लैकमेलिंग, एएमयू छात्र गिरफ्तार

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:53 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:53 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डेटिंग एप के जरिए लोगों को फंसा कर उनको ब्लैकमेल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र शाहजिल की मुख्य भूमिका सामने आई है। मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ... और पढ़ें

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