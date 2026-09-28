{"_id":"6aba97ea7010218c610b9f59","slug":"video-pallthara-ka-para-katana-para-chharara-mada-ma-jamakara-hagama-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"पल्लेदार का पैर कटने पर छर्रा मंडी में जमकर हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छर्रा कृषि उत्पादन मंडी समिति में 22 सितंबर को व्यापारियों से विवाद में घायल पल्लेदार का उपचार के दौरान पैर काटना पड़ा। सोमवार को परिजन एंबुलेंस से उसे लेकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव किया। पुलिस के रवैये से असंतुष्ट होकर ग्रामीण मंडी पहुंच गए और एक व्यापारी के मुनीम को पीटने के बाद गेट बंदकर जाम लगा दिया। पुलिस से धक्का-मुक्की की गई। आठ नामजद समेत करीब 90 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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