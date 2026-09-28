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पल्लेदार का पैर कटने पर छर्रा मंडी में जमकर हंगामा

Mon, 28 Sep 2026 10:08 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:08 PM IST
पल्लेदार का पैर कटने पर छर्रा मंडी में जमकर हंगामा
छर्रा कृषि उत्पादन मंडी समिति में 22 सितंबर को व्यापारियों से विवाद में घायल पल्लेदार का उपचार के दौरान पैर काटना पड़ा। सोमवार को परिजन एंबुलेंस से उसे लेकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव किया। पुलिस के रवैये से असंतुष्ट होकर ग्रामीण मंडी पहुंच गए और एक व्यापारी के मुनीम को पीटने के बाद गेट बंदकर जाम लगा दिया। पुलिस से धक्का-मुक्की की गई। आठ नामजद समेत करीब 90 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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