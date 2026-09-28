अलीगढ़: टीटीई बनकर फौजी से ठगे 800 रुपये, फर्जी आईकार्ड के साथ गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही क्राइम हिस्ट्री

रेलवे में टीटीई बनकर घूम रहे एक ठग ने टिकट कंफर्म कराने का झांसा देकर आर्मी के जवान से 800 रुपये ठग लिए। शिकायत मिलने पर जीआरपी ने सोमवार को आरोपी को रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मुसाफिरखाने के एक कमरे से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से फर्जी पहचान पत्र और ठगी के 800 रुपये बरामद हुए हैं।

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जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव चोचई निवासी देवेंद्र सिंह सेना में जवान हैं। उन्हें सोमवार को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से सफर करना था, लेकिन उनका टिकट कंफर्म नहीं था। रेलवे स्टेशन आते समय उनकी मुलाकात टीटीई की वर्दी पहने किशन लाल निवासी मोहल्ला हॉस्पिटल, थाना गुन्नौर, संभल से हुई। उसने खुद को रेलवे कर्मचारी बताते हुए स्पेशल कोटे से टिकट कंफर्म कराने का भरोसा दिया और इसके बदले 800 रुपये ले लिए। कुछ देर बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया।ठगी का अहसास होने पर देवेंद्र सिंह ने जीआरपी थाने पहुंचकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुसाफिरखाने के एक कमरे से दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से फर्जी आईकार्ड और आर्मी जवान से ठगे गए 800 रुपये बरामद हुए। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।