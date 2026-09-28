अलीगढ़ के लाल ने किया कमाल: एशियाई खेलों में गुलवीर का फिर दमदार प्रदर्शन, 1500 मीटर में जीता रजत

एशियाई खेलों में भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले इसी एशियाई खेलों में गुलवीर 10 हजार मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीत चुके हैं। लगातार दूसरे इवेंट में पदक जीतकर उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया।

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1500 मीटर दौड़ में गुलवीर ने तेज रफ्तार के साथ दौड़ लगाते हुए रजत पदक हासिल किया। इससे पहले 10 हजार मीटर में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। एक ही एशियाई खेलों में अलग-अलग दूरी की दौड़ में दो रजत पदक जीतना उनके प्रदर्शन को खास बनाता है।