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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Gulveer Singh Wins silver medal In 1500m At Asian Games

अलीगढ़ के लाल ने किया कमाल: एशियाई खेलों में गुलवीर का फिर दमदार प्रदर्शन, 1500 मीटर में जीता रजत

Mon, 28 Sep 2026 05:13 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 05:13 PM IST
सार

अलीगढ़ के लाल गुलवीर सिंह ने एशियाई खेलों में कमाल किया है। 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। तेज रफ्तार से दौड़ लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले इसी एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीत चुके हैं। एक ही गेम्स में अलग-अलग दूरी में दो रजत जीतना खास उपलब्धि।

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Aligarh Gulveer Singh Wins silver medal In 1500m At Asian Games
गुलवीर सिंह - फोटो : Twitter

विस्तार
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एशियाई खेलों में भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले इसी एशियाई खेलों में गुलवीर 10 हजार मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीत चुके हैं। लगातार दूसरे इवेंट में पदक जीतकर उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया।

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1500 मीटर दौड़ में गुलवीर ने तेज रफ्तार के साथ दौड़ लगाते हुए रजत पदक हासिल किया। इससे पहले 10 हजार मीटर में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। एक ही एशियाई खेलों में अलग-अलग दूरी की दौड़ में दो रजत पदक जीतना उनके प्रदर्शन को खास बनाता है।

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