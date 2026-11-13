मंत्री संदीप सिंह की सगाई के लिए तैयार है अलीगढ़, देखिए पूरा कार्यक्रम स्थल

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प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह के सगाई समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री और विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। इसके लिए अलीगढ़ की तालानगरी में सेंट फिदेलिस स्कूल के पास करीब 100 बीघा मैदान में भव्य पंडाल बनकर तैयार है।

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