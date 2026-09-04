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कृष्ण जन्माष्टमी पर अलीगढ़ की ग्रीन पार्क सोसायटी में महा आरती को लेकर हुआ महाभारत

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 05:21 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 05:21 PM IST







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कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अलीगढ़ शहर की ग्रीन पार्क सोसायटी में महा आरती को लेकर हुआ महाभारत। आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी में एक घंटे चली बातचीत के बाद सुलह समझौते से निकला मामले का हल। अब महा आरती का आयोजन विधिवत होगा। ... और पढ़ें

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