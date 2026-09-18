{"_id":"6aad64af5d1c52e3850d9010","slug":"video-kasamapara-pavara-hausa-amanaya-palta-ma-maka-daral-sarakashha-bcava-ka-tayaraya-parakha-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कासिमपुर पावर हाउस अमोनिया प्लांट में मॉक ड्रिल, सुरक्षा-बचाव की तैयारियां परखीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस के 660 मेगावाट अमोनिया प्लांट में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें आपातकालीन स्थिति से निपटने की सुरक्षा, राहत और बचाव की तैयारियों को परखा गया। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और पावर हाउस के अधिकारियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभागों के बीच आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास करना था। अभियंता नवीन निश्चल, पुष्पेंद्र कुमार, हरजीत सिंह, पंकज त्यागी, विकास आनंद और मनोज आर्य मौजूद थे। नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार गुप्ता और नायब तहसीलदार श्वेता जिंदल भी शामिल थीं। डॉ. संदीप कुमार यादव (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) और डॉ. एम.ए. मलिक (चिकित्सा अधिकारी) उपस्थित रहे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार और सिविल डिफेंस के सी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

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